Libia: all'arrivo dei pescatori suoneranno le sirene di tutta la marineria di Mazara

Mazara del Vallo (Trapani), 19 dic. (Adnkronos) - All'arrivo dei pescatori mazaresi liberati, domani mattina intorno alle 10, suoneranno le sirene di tutta la marineria di Mazara del Vallo. Lo ha annunciato il sindaco Salvatore Quinci parlando con i giornalisti in vista dell'arrivo dei due pescherecci che sono in navigazione. "Il suono delle sirene è un modo per festeggiare il ritorno dei nostri uomini dopo tre mesi", dice il sindaco.

