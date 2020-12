Lega Serie A | De Siervo | “L’Italia è pronta per Amazon | si tratta di una rivoluzione”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 dicembre 2020) L’ad dellaA Luigi Deha commentato a “Il Messaggero” l’annuncio diriguardo la trasmissione delle partite di Champions League in Italia: “Sidi unapoiché cambia totalmente il modello a cui siamo stati abituati. A mio avvisoper un cambiamento del genere. Rispetto a Dazn che arrivava dal nulla,è già conosciuto. Siamo molto favorevoli a quest’apertura del mercato, in attesa di capire come si struttureranno“. “A su Netflix? No, perché non è una piattaforma che trasmette sport – ha proseguito Deinvece può eccome, come già accaduto in altri paesi. Ha un bacino di 5 milioni di utenti e già per il ...