Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Roma

(Di domenica 20 dicembre 2020) Domani a Bergamo alle ore 18.00 andrà in scena, sfida valida per il tredicesimo turno di Serie A 2020-21. Gasperini valuterà domani le condizioni di Toloi, non convocato Gomez. Per quanto riguarda la squadra di Fonseca dovrebbe tornare Pedro dal 1?. Queste le(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina, Zapata. All. Gasperini.(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. Foto: Twitter UfficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.