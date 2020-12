Le risposte ai dubbi sul decreto per Natale, Capodanno e Befana: cosa si può fare in zona rossa e arancione (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo il via libera al decreto di Natale, che prevede limitazioni agli spostamenti e che istituisce una zona rossa nei giorni festivi e prefestivi per contenere la pandemia del Coronavirus, molte sono le domande che i lettori ci hanno posto. In attesa che il governo aggiorni la sezione delle Faq con nuovi eventuali chiarimenti, considerando anche le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri, il testo già pubblicato può fornire le prime risposte alle diverse domande che i lettori ci stanno inviando. Le slide del governo con le regole del periodo natalizio Le domande e le risposte sul decreto di Natale Siamo una coppia di genitori. Possiamo invitare a pranzo nostro figlio con la sua famiglia? Sì, il ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Dopo il via libera aldi, che prevede limitazioni agli spostamenti e che istituisce unanei giorni festivi e prefestivi per contenere la pandemia del Coronavirus, molte sono le domande che i lettori ci hanno posto. In attesa che il governo aggiorni la sezione delle Faq con nuovi eventuali chiarimenti, considerando anche le dichiarazioni del premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri, il testo già pubblicato può fornire le primealle diverse domande che i lettori ci stanno inviando. Le slide del governo con le regole del periodo natalizio Le domande e lesuldiSiamo una coppia di genitori. Possiamo invitare a pranzo nostro figlio con la sua famiglia? Sì, il ...

Open_gol : Cosa si può e cosa non si può fare dopo l'ultimo decreto di Natale. Le risposte a tutti i dubbi - eviltempt : RT @realrosydc: Quando pensate di avere dubbi sull’orientamento sessuale di Rosalinda e Dayane, basta guardare i lesbodrammi che stanno tir… - SayuYuuko : @KibyKiby A me ha fatto l'effetto opposto e sono andata avanti solo per capire la trama, e quindi ci sono rimasta u… - camila_healing : RT @realrosydc: Quando pensate di avere dubbi sull’orientamento sessuale di Rosalinda e Dayane, basta guardare i lesbodrammi che stanno tir… - shannongeee123 : RT @realrosydc: Quando pensate di avere dubbi sull’orientamento sessuale di Rosalinda e Dayane, basta guardare i lesbodrammi che stanno tir… -

Ultime Notizie dalla rete : risposte dubbi Le risposte ai dubbi sul decreto per Natale, Capodanno e Befana: cosa si può fare in zona rossa e arancione Open Regole e divieti per Natale e Capodanno, domande e risposte

Avete seguito la conferenza di Conte e ne siete usciti frastornarti? Sono più i dubbi delle certezze? Proviamo a fare chiarezza andando per ordine rispondendo alle domande più frequenti che gli ...

Veneto, scatta la stretta: durerà fino a Befana. Domande e risposte: tutti i nodi

Un punto da chiarire. Com'è accaduto anche in occasione delle precedenti ordinanze firmate dal presidente Luca Zaia, anche adesso la Regione e in particolare l'Avvocatura continuano ad aggiornare ...

Avete seguito la conferenza di Conte e ne siete usciti frastornarti? Sono più i dubbi delle certezze? Proviamo a fare chiarezza andando per ordine rispondendo alle domande più frequenti che gli ...Un punto da chiarire. Com'è accaduto anche in occasione delle precedenti ordinanze firmate dal presidente Luca Zaia, anche adesso la Regione e in particolare l'Avvocatura continuano ad aggiornare ...