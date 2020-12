Le notizie del giorno, il calvario di Amelia. L’annuncio sulla Champions e la nuova fidanzata di Petagna (Di sabato 19 dicembre 2020) Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. L’ex portiere Marco Amelia ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario ed un’operazione. Nel corso della carriera ha indossato alcune maglie importanti, su tutte quella del Milan: l’esperienza con il club rossonero ha regalato sicuramente tante soddisfazioni. Dopo il ritiro ha fatto i conti con qualche problema di troppo, anche di salute. A svelarlo è proprio in diretto interessato in un’intervista riportata a Sky Sport, qualche giorno fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena. “Al Chelsea ho iniziato ad avere problemi alla schiena e alle anche. Ho preparato un’operazione rimandata causa Covid, l’ho fatta la scorsa settimana. Ora sto bene, cammino con le stampelle, devo però rifare ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 dicembre 2020) Tutte ledelche riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. L’ex portiere Marcoha dovuto affrontare un vero e proprioed un’operazione. Nel corso della carriera ha indossato alcune maglie importanti, su tutte quella del Milan: l’esperienza con il club rossonero ha regalato sicuramente tante soddisfazioni. Dopo il ritiro ha fatto i conti con qualche problema di troppo, anche di salute. A svelarlo è proprio in diretto interessato in un’intervista riportata a Sky Sport, qualchefa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena. “Al Chelsea ho iniziato ad avere problemi alla schiena e alle anche. Ho preparato un’operazione rimandata causa Covid, l’ho fatta la scorsa settimana. Ora sto bene, cammino con le stampelle, devo però rifare ...

romeoagresti : La #Juventus continua a monitorare la pista che porta a #Milik. Richiesta del #Napoli tra i 15-18 milioni. L’agente… - Internazionale : • Cosa prevede la zona rossa • Cosa la zona arancione • Quali sono i giorni in cui ci saranno più restrizioni I p… - Agenzia_Ansa : In serata è prevista la conferenza stampa del premier Giuseppe #Conte sulle nuove misure anti #Covid per le feste d… - infoitsport : Fiorentina, Prandelli: 'Mi piace la mentalità sfacciata del Verona' ? - f_bonomelli : Senza scopo di lucro Donazione Software Quota di mercato 2021 Tendenza globale, Notizie del settore, Domanda del se… -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Natale, il Cdm vara la nuova stretta. Conte: 'Decisione sofferta, Italia rossa dal 24 al 6' Agenzia ANSA Operaio precipitato mentre lavorava, ci sono cose da chiarire. Un’inchiesta sulla morte di Santinelli

CORRIDONIA - Non c’è ancora una data per il funerale di Simone Santinelli, l’uomo che ha perso la vita nella mattinata di giovedì mentre stava lavorando sul tetto di ...

Libia, i pescherecci liberati sono in navigazione verso Mazara

Viaggiano alla velocità di dieci nodi, arrivo previsto domenica. "Abbiamo cambiato quattro carceri, ce la siamo vista brutta", dice il ...

CORRIDONIA - Non c’è ancora una data per il funerale di Simone Santinelli, l’uomo che ha perso la vita nella mattinata di giovedì mentre stava lavorando sul tetto di ...Viaggiano alla velocità di dieci nodi, arrivo previsto domenica. "Abbiamo cambiato quattro carceri, ce la siamo vista brutta", dice il ...