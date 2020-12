Lascia la madre sola con i cani: la scoperta della figlia è tragica (Di sabato 19 dicembre 2020) Drammatica vicenda ieri pomeriggio a Gugliasco, una donna di 74 anni è stata sbranata dai cani lupo della figlia, per lei non c’è stato nulla da fare Dramma nel tardo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 dicembre 2020) Drammatica vicenda ieri pomeriggio a Gugliasco, una donna di 74 anni è stata sbranata dailupo, per lei non c’è stato nulla da fare Dramma nel tardo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Lascia la madre sola con i cani: la scoperta della figlia è tragica

Poco dopo è intervenuta la figlia dell’anziana signora, entrata in casa si è trovata davanti una scena orribile, i suoi cani avevano sbranato la madre senza darle scampo. L’anziana donna era distesa ...

Grugliasco, muore in casa sbranata dai cani della figlia

GRUGLIASCO (TORINO). Sbranata dai cinque cani lupo cecoslovacchi che la figlia teneva in casa, lasciati in custodia alla madre anziana poco prima. Doveva uscire pochi minuti per alcune commissioni: la ...

