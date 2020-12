L’anello smart che prevede febbre e Covid: l’invenzione dalla Finlandia (Di sabato 19 dicembre 2020) La startup finlandese Oura ha realizzato un anello che è in grado di prevedere la febbre ed i sintomi del Covid-19: i dettagli dell’invenzione La startup finlandese Oura ha realizzato un anello smart con sensori incorporati in grado di misurare la temperatura corporea e prevedere l’arrivo della febbre o anche sintomi causati dal virus da L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) La startup finlandese Oura ha realizzato un anello che è in grado dire laed i sintomi del-19: i dettagli delLa startup finlandese Oura ha realizzato un anellocon sensori incorporati in grado di misurare la temperatura corporea ere l’arrivo dellao anche sintomi causati dal virus da L'articolo proviene da Inews.it.

