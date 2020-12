La Tunisia è una bomba a orologeria (Di sabato 19 dicembre 2020) Dieci anni dopo la rivoluzione dei gelsomini e i moti della primavera araba, . La situazione politica, economica e sociale del Paese rivierasco dovrebbe destare la preoccupazione del governo dell’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’energia. Secondo i dati del Viminale aggiornati al 15 dicembre, almeno InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 19 dicembre 2020) Dieci anni dopo la rivoluzione dei gelsomini e i moti della primavera araba, . La situazione politica, economica e sociale del Paese rivierasco dovrebbe destare la preoccupazione del governo dell’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’energia. Secondo i dati del Viminale aggiornati al 15 dicembre, almeno InsideOver.

FELlXSUNSHINE : ieri sono andata a prendere mio zio che è ritornato dalla Tunisia in stazione e... non ho mai visto una stazione pi… - DickDastardly_ : @Maumol @RaiNews Ma che segno di forza, un terrorista parte su un barcone dalla Tunisia, arriva in Italia, scappa e… - Roberto54851745 : @vitocrimi @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT @luigidimaio 110 giorni e parlate ancora dopo aver fatto una figura di merd… - Carmela_oltre : RT @giu33liana: #FacciamoRete #HaveDemocracy In #Tunisia l'unica VERA 'Primavera Araba' ha generato una giovane #Democrazia, con una Costi… - giu33liana : #FacciamoRete #HaveDemocracy In #Tunisia l'unica VERA 'Primavera Araba' ha generato una giovane #Democrazia, con u… -