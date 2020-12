La triste fine del vaccino italiano contro il Covid (Di sabato 19 dicembre 2020) Era il 30 agosto quando un trionfante Zingaretti annunciava dallo Spallanzani di Roma il via alla sperimentazione del vaccino contro il Covid tutto italiano, in collaborazione con Reithera. Da allora nessuna notizia e nemmeno un ordine di acquisto da parte del governo Che fine ha fatto il vaccino italiano ReiThera quello annunciato da Zingaretti lo scorso 30 agosto, giornata del primo test della Fase 1 sul primo volontario? La sperimentazione finanziata dal Ministero della Ricerca Scientifica e con 8 milioni di euro dalla Regione Lazio e dal Ministero della Salute ancora in fase di sperimentazione all'Istituto Spallanzani di Roma e presso l'Ospedale GB Rossi di Verona sembra essere al palo. Ad una settimana dalla somministrazione anche in Italia delle prime dosi di ... Leggi su panorama (Di sabato 19 dicembre 2020) Era il 30 agosto quando un trionfante Zingaretti annunciava dallo Spallanzani di Roma il via alla sperimentazione deliltutto, in collaborazione con Reithera. Da allora nessuna notizia e nemmeno un ordine di acquisto da parte del governo Cheha fatto ilReiThera quello annunciato da Zingaretti lo scorso 30 agosto, giornata del primo test della Fase 1 sul primo volontario? La sperimentazione finanziata dal Ministero della Ricerca Scientifica e con 8 milioni di euro dalla Regione Lazio e dal Ministero della Salute ancora in fase di sperimentazione all'Istituto Spallanzani di Roma e presso l'Ospedale GB Rossi di Verona sembra essere al palo. Ad una settimana dalla somministrazione anche in Italia delle prime dosi di ...

ZZiliani : BREVE STORIA TRISTE Se l'Inter lo licenziasse dandogli tutti i soldi, #Conte se ne andrebbe ora. Se Conte si dimett… - bimbadiziamara : breve storia triste: ho perso again la diretta della EliGreg insieme a Francesco e Enock. Fine. ?? - mchiarademitri : ?Breve storia triste?: Sono lesbica e continuano a scrivermi ragazzi dicendo che è una copertura e che non sono veramente lesbica. Fine. - ElleDeWin : Ho rivissuto il trauma di Animali2. È la cosa che temevo e 2020 dice tiè. Dare un assaggio di qualcosa di nuovo e b… - letterstomoonie : non so veramente cosa dire mi sento bittersweet triste e vuota ma con il cuore sereno perché tutto è andato come doveva alla fine -

Ultime Notizie dalla rete : triste fine Tottenham, Mourinho: "Quando batto un amico alla fine sono triste per lui" TUTTO mercato WEB Tottenham, Mourinho: “Quando batto un amico alla fine sono triste per lui”

José Mourinho racconta in conferenza stampa i sentimenti contrastanti che si incontrano quando si affronta un collega stimato: “Dopo la gara, quando batto un amico sono felice ma c’è spazio per ...

La svolta punk di Charléne, principessa triste

Taglio di capelli choc per la moglie di Alberto di Monaco. L’ex nuotatrice sudafricana si è presentata così alla cerimonia per i regali di Natale ...

José Mourinho racconta in conferenza stampa i sentimenti contrastanti che si incontrano quando si affronta un collega stimato: “Dopo la gara, quando batto un amico sono felice ma c’è spazio per ...Taglio di capelli choc per la moglie di Alberto di Monaco. L’ex nuotatrice sudafricana si è presentata così alla cerimonia per i regali di Natale ...