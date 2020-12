La Regione Campania resta arancione, stop agli alcolici dalle 11 (Di sabato 19 dicembre 2020) La Regione Campania rimane così com’è, sono state confermate le limitazioni previste dalla zona arancione. Nell’ordinanza in preparazione, che verrà firmata entro oggi dal presidente Vincenzo De Luca, saranno previste, secondo quanto riferisce l’Unità di Crisi, delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. LEGGI ANCHE: Autocertificazione Natale 2020: il modulo da scaricare L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Larimane così com’è, sono state confermate le limitazioni previste dalla zona. Nell’ordinanza in preparazione, che verrà firmata entro oggi dal presidente Vincenzo De Luca, saranno previste, secondo quanto riferisce l’Unità di Crisi, delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. LEGGI ANCHE: Autocertificazione Natale 2020: il modulo da scaricare L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

_Carabinieri_ : Un altro figlio dell'Arma si è spento per il COVID19: è il Brig. Capo Q.S. Carlo Pierabella. Una vita per il dovere… - Agenzia_Ansa : #Natale da #domenica #Toscana #Campania #ValledAosta e #Bolzano tornano in #giallo. #Abruzzo resta unica regione… - gennaromigliore : Secondo una statistica la #Campania è la Regione che meglio ha investito i fondi europei. Chiunque abbia letto la b… - NapoliToday : #Cronaca Nuova ordinanza di De Luca: “La Campania rimane in zona arancione” - muoversincampan : A16 Napoli-Canosa, chiusure notturne dal 21 al 23 dicembre: -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania RECOVERY FUND, INCONTRO DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI MERIDIONALI

18/12/2020 - Si è svolto oggi l’incontro dei Presidenti delle Regioni meridionali sul tema dell’attribuzione delle risorse europee del Recovery Fund. Alla riunione hanno partecipato i Presidenti della ...

COVID-19, MISURE PER LIMITARE LA MOBILITÀ

10/12/2020 - Sulla linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio, e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, viene approvata ...

18/12/2020 - Si è svolto oggi l’incontro dei Presidenti delle Regioni meridionali sul tema dell’attribuzione delle risorse europee del Recovery Fund. Alla riunione hanno partecipato i Presidenti della ...10/12/2020 - Sulla linea della prevenzione e del rigore, al fine di evitare quanto più possibile il contagio, e al fine di limitare al massimo la mobilità in generale e fra i Comuni, viene approvata ...