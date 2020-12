La passione per la lagna ai tempi del coronavirus. Solo chi parla ha sempre ragione (Di sabato 19 dicembre 2020) La lagna è quel misto di capriccio e riprovazione che segue al declinare della paura. E infatti – oggi più di ieri – ci lagniamo a ogni piè sospinto e per qualunque cosa. L’altro ieri ci siamo lagnati per le piste di sci chiuse, oggi e domani per il cenone di Natale annullato. Domani e dopo domani per i ristori grami. Si lagna chi ha diritto di lagnarsi e chi, quel diritto, proprio non ce l’ha. In estate ci siamo lagnati, per esempio, dell’annuncio del presidente del Consiglio che addirittura a dicembre sarebbe giunto il vaccino. Eravamo pronti ad attenderlo alla fine del prossimo anno e perciò l’abbiamo ritenuta una inavvedutezza e alcuni di noi, soprattutto noi giornalisti, hanno intimato: “Sono insopportabili questi annunci costruiti nel vuoto”. Ad agosto ci siamo lagnati che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Laè quel misto di capriccio e riprovazione che segue al declinare della paura. E infatti – oggi più di ieri – ci lagniamo a ogni piè sospinto e per qualunque cosa. L’altro ieri ci siamoti per le piste di sci chiuse, oggi e domani per il cenone di Natale annullato. Domani e dopo domani per i ristori grami. Sichi ha diritto dirsi e chi, quel diritto, proprio non ce l’ha. In estate ci siamoti, per esempio, dell’annuncio del presidente del Consiglio che addirittura a dicembre sarebbe giunto il vaccino. Eravamo pronti ad attenderlo alla fine del prossimo anno e perciò l’abbiamo ritenuta una inavvedutezza e alcuni di noi, soprattutto noi giornalisti, hanno intimato: “Sono insopportabili questi annunci costruiti nel vuoto”. Ad agosto ci siamoti che le ...

Ultime Notizie dalla rete : passione per La passione per la lagna ai tempi del coronavirus. Solo chi parla ha sempre ragione Il Fatto Quotidiano Si apre a Vallelunga il 17° Supercorso Federale ACI Sport

A consegnarlo sarà la moglie Giovanna Simmons del Balzo al pilota che, al di là della vittoria, avrà impressionato positivamente per attitudine, impegno e voglia. Un simbolo di passione per lo ...

Cinquant’anni di attività a Silvi: targa a 16 commercianti FOTO

Silvi. Questa mattina nella sala consigliare del Comune sono state consegnate 16 targhe con attestato ad altrettanti esercenti di attività commerciali della ...

