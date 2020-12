La novella visionaria e le tavole di Rébecca

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 20 dicembre 2020) Le vie della scrittura letteraria e del racconto per immagini hanno trovato, negli ultimi anni, se non un inedito punto di contatto, dei tratti di percorso condiviso al di fuori degli steccati di generi un tempo ritenuti di più facile consumo (come il fumetto) e della produzione per l’infanzia. Il caso di Zerocalcare è solo il più evidente, anche semplicemente per la presenza ormai abituale nelle classifiche di narrativa tout court. Può sembrare un segno dei tempi, la terra di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.