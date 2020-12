La Juventus travolge il Parma | 4-0 | i bianconeri tornano alla vittoria Doppietta di Cristiano Ronaldo

Leggi su oasport

(Di sabato 19 dicembre 2020) Laè tornatain Serie A dopo il pareggio di mercoledì sera contro l’Atalanta. Ihanno sconfitto ilper 4-0 e, grazie al netto successo maturato allo Stadio Tardini, hanno agganciato l’Inter al secondo posto a quota 27 punti, portandosi a una lunghezza di distacco dal Milan capolista (ma le milanesi giocheranno domani, rispettivamente contro Spezia e Sassuolo). I Campioni d’Italia si rimettono in marcia e infilano il settimo sigillo stagionale in campionato, a fronte di sei pareggi, mentre i ducali restano in quindicesima posizione con un margine di cinque punti sulla zona retrocessione. A decidere la contesta sono stati il gol dell’ex Kulusevski e ladi. Andrea Pirlo si affida al ...