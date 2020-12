La Juventus torna stellare | Kulusevski | Ronaldo e Morata demoliscono il Parma 4-0

Leggi su itasportpress

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tre squilli per avvertire tutti. Laa far paura con una prestazione scintillante al Tardini di. I bianconerila formazione di casa grazie alle prodezze di Dejan, Cristianoe Alvaro. Il 4-0 porta la Vecchia Signora a un punto dalla vetta occupata dal Milan, agganciando l'Inter. I ducali, invece, restano invischiati nelle zone calde della classifica.caption id="attachment 1068101" align="alignnone" width="1024" Cristiano(Getty Images)/captionIL MATCHLa superiorità dellanon è mai quasi messa in discussione e in mezz'ora la pratica è sostanzialmente chiusa. Kucka illude ilandando al tiro da distanza ravvicinata ...