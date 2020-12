La giustizia fallimentare può far fallire l’Italia Benedetto spiega perché

Leggi su formiche

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il 14 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha pronunciato la definitiva decisione sul ricorso proposto, il 12 giugno 2020, dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano avverso la sentenza di secondo grado nel procedimento relativo a fatti di reato asseritamente commessi in Algeria da Saipem e da suoi dirigenti, fino al marzo 2010, in relazione ad alcune commesse completate da tempo. Saipem quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 70 Paesi del mondo e impiega 34 mila dipendenti di 120 diverse nazionalità. Non conosco la vicenda, non mi interessa e, aggiungo, non deve interessarci. Il merito di una questione giudiziaria si affronta nel luogo deputato alla questione: i Tribunali del nostro Paese. Ma un dato salta subito agli occhi dalla notizia che ho riportato: un giudizio, si badi bene in sede penale, si risolve a 10 anni dall’inizio dello stesso. Si ...