La Gevi Napoli Basket torna a vincere a Ravenna

(Di sabato 19 dicembre 2020) Orasì54-69, gli azzurrino alla vittoria. Grassi:” Vittoria dedicata a Coach Sacripanti”.al successo lache, nell’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A2, si impone sul campo dell’Orasìper 69-54. Il miglior realizzatore della formazione partenopea è Jordan Parks, 16 per lui. In doppia cifra

BasketWorldLif1 : A2: La GeVi Napoli allunga nella ripresa. Orasì sconfitta al PalaCosta 54-69 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Orasì Ravenna-Gevi Napoli 54-69, gli azzurri tornano alla vittoria, Grassi: 'Vittoria dedicata a Coach Sacripan… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket, Orasì Ravenna-Gevi Napoli 54-69, gli azzurri tornano alla vittoria, Grassi: 'Vittoria dedicata a Coach Sacripan… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket, Orasì Ravenna-Gevi Napoli 54-69, gli azzurri tornano alla vittoria, Grassi: 'Vittoria dedicata a Coach Sacripan… - napolimagazine : Basket, Orasì Ravenna-Gevi Napoli 54-69, gli azzurri tornano alla vittoria, Grassi: 'Vittoria dedicata a Coach Sacr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gevi Napoli

Gran vittoria a Ravenna della Gevi (54-69), che domina nella seconda parte del match ... In avvio subito sopra Ravenna che spara un 6-0 con Napoli spaurita. Gli azzurri sprecano palloni in attacco e ...Importante vittoria per la GeVi Napoli che supera Ravenna in trasferta e conquista il primato nel Girone Rosso (10 punti, 5 vittorie e 1 sconfitta a pari merito punti con Scafati, che ha una partita ...