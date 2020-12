La figlia del pescatore tunisino: 'Discriminata, hanno consentito di telefonare solo agli italiani' (Di sabato 19 dicembre 2020) Con un duro sfogo Naoires Ben Haddada, una giovane italo-tunisina, figlia di uno dei pescatori sequestrati n Libia lo scorso primo settembre, ha denunciato una discriminazione nei giorni del sequestro. Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) Con un duro sfogo Naoires Ben Haddada, una giovane italo-tunisina,di uno dei pescatori sequestrati n Libia lo scorso primo settembre, ha denunciato una discriminazione nei giorni del sequestro.

Crescono ovunque i rischi per i bambini a causa del Covid-19. Rischi sociali, che si traducono in indigenza e malnutrizione: 150 milioni di bambini in più in tutto il mondo potrebbero ...

La figlia del pescatore tunisino: "Discriminata, hanno consentito di telefonare solo agli italiani"

Con un duro sfogo Naoires Ben Haddada, una giovane italo-tunisina, figlia di uno dei pescatori sequestrati n Libia lo scorso primo settembre, ha denunciato una discriminazione nei giorni del sequestro ...

Crescono ovunque i rischi per i bambini a causa del Covid-19. Rischi sociali, che si traducono in indigenza e malnutrizione: 150 milioni di bambini in più in tutto il mondo potrebbero ...