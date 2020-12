La denuncia delle suore: 'Aria razzista in molti istituti' (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel corso di un corso di formazione on line che si è svolto in questi giorni, promosso dall'Unione internazionale delle superiore generali, in collaborazione con le Missionarie dello Spirito Santo e i ... Leggi su globalist (Di sabato 19 dicembre 2020) Nel corso di un corso di formazione on line che si è svolto in questi giorni, promosso dall'Unione internazionalesuperiore generali, in collaborazione con le Missionarie dello Spirito Santo e i ...

globalistIT : - anangrychipmunk : Mica per niente difese Capretta. Giustamente una donna si sveglia la mattina e dice 'vabbè mi annoio, vado a denunc… - INCAZZATA68 : @mgmaglie CHE LI MANDINO NEGLI UFFICI....DOVE NON VENGONO RISPETTATE NEMMENO LE BASI DELLE NORMATIVE MA NESSUNO DEN… - rep_torino : 'Aggredito da un marocchino mentre ero seduto al bar'. La denuncia di un ex dirigente di Forza Italia: 'Avevo solo… - riccardo_71 : RT @tg2rai: Sulla banchina del porto di Mazara Del Vallo i familiari aspettano l'arrivo dei loro cari dalla Libia previsto per domattina.… -