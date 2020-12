LA CURIOSITA’ – La Ferrari fa le bizze, traffico in tilt lungo Via del Pomerio (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una passeggiata pomeridiana che è stata interrotta da una sgradita sorpresa. E’ successo questo pomeriggio quando un’auto in panne ha bloccato il traffico lungo via del Pomerio, all’altezza dei semafori che concludono la strada. traffico in tilt e lunghe attese. Il fatto curioso, però, è che a generare questa situazione è stata una Ferrari che ha “deciso” di fare le bizze proprio nel punto nevralgico della strada, bloccando la colonna di macchine che stavano aspettando il verde. Tutti in attesa dell’arrivo del meccanico, chiamato in fretta e furia per mettere le mani sulla preziosa vettura e rimetterla in moto. Curiosità per chi ha assistito alla scena, malumore per chi, invece, ha dovuto attendere un tempo più ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Una passeggiata pomeridiana che è stata interrotta da una sgradita sorpresa. E’ successo questo pomeriggio quando un’auto in panne ha bloccato ilvia del, all’altezza dei semafori che concludono la strada.ine lunghe attese. Il fatto curioso, però, è che a generare questa situazione è stata unache ha “deciso” di fare leproprio nel punto nevralgico della strada, bloccando la colonna di macchine che stavano aspettando il verde. Tutti in attesa dell’arrivo del meccanico, chiamato in fretta e furia per mettere le mani sulla preziosa vettura e rimetterla in moto. Curiosità per chi ha assistito alla scena, malumore per chi, invece, ha dovuto attendere un tempo più ...

Simone__Ferrari : @RudyZerbi papone volevo sapere una cosa, una curiosità. Intanto complimentoni per la tua giacca in velluto ?? fa mo… - alexcastriotta : Curiosità: Vettel chiude la sua ultima gara in Ferrari con un 14° posto. Come 14 sono le vittorie in totale ottenut… - migz_ferrari : RT @Gianludale27: Comunque, dato che è l'ultimo weekend di Vettel in Ferrari, una piccola curiosità. Quella terza leva aggiuntiva dietro il… - Gianludale27 : Comunque, dato che è l'ultimo weekend di Vettel in Ferrari, una piccola curiosità. Quella terza leva aggiuntiva die… - mogiah : 2015. Prime gare di Seb in Ferrari, io lo “odiavo”. Perché sostituiva Alonso, che io adoravo e non accettavo di ved… -