Leggi su databaseitalia

(Di sabato 19 dicembre 2020) Dal momento che molte brave persone sono sensibili alla narrativa che vuole che lasia il supercriminale globale che cospira per rovesciare i valori cristiani occidentali con ogni mezzo necessario, credo che alcune considerazioni vadano fatte. Il fanatico dello stato anti-nazione Georgeha dichiarato al vertice di Davos del 2020 che laè diventata la più grande minaccia alla sua visione per la società aperta (proprio dietro gli Stati Uniti di Trump). Ciò è stato ripreso dai discorsi del governo globale di Lord Malloch Brown del 2020. La profonda alleanza dellacon la Russia e la maggiore integrazione dell’Unione economica eurasiatica con la forte iniziativa Belt and Road di 135 nazioni costituiscono la base di un paradigma multipolare alternativo che ha tenuto gli imperialisti svegli di ...