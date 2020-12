La cartolina di Natale di Kate e William con i bambini e gli altri gossip della settimana

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 dicembre 2020) Weekend, tempo di ripercorrere i gossip e le storie della settimana appena trascorsa, cosa sarà accaduto nelle vite delle celeb negli ultimi sette giorni? Dal ritorno in video di Meghan Markle (per una buona causa) all’amore di Mick Jagger per Melanie Hamrick, dal lato più privato di Kate Middleton, all’hobby inaspettato della regina Elisabetta II, fino al presunto fidanzamento ufficiale di Dakota Johnson e Chris Martin: lei è stata fotografata con un anello all’anulare, nozze in vista? Tutto quello che, forse, avete perso.