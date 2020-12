Kucka | “Bravo Buffon nell’occasione che ho avuto sullo 0-0 Poi la Juventus ha giocato come voleva”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 20 dicembre 2020) Juraj, centrocampista del Parma, ha commentato così l’amara sconfitta contro la Juve a DAZN:“Laè stata brava, complimenti a loro perhannoe peccato per l’occasione mia0-0: lì è stato. Non so se avrebbe cambiato qualcosa ma la partita forse poteva essere un po’ diversa. E’ comunque giusto così, hannobene. La gara di oggi può essere legata forse ad un discorso fisico e mentale, per le partite ravvicinate. Laha, non ci ha lasciato tanto spazio e noi eravamo in ritardo sui palloni. C’era molto spazio e per una squadraloro poi si gioca in maniera facile. I gol da cross? Hanno ...