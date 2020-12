Katie Holmes | il nuovo fidanzato è l’italiano Emilio Vitolo | è ufficiale

IOdonna : Buon compleanno Katie Holmes! Tutti i look più belli - marcellasouza : @rodrigostoll16 e a nicole kidman e katie holmes se ferraram bastante - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1978 nasceva l'attrice Katie Holmes interprete di “Dawson's creek' e 'Batman begins' #accaddeoggi - AccaddeOggi : Oggi nel 1978 nasceva l'attrice Katie Holmes interprete di “Dawson's creek' e 'Batman begins' #accaddeoggi - micheelele_ : Katie Holmes è strabica? #batmanbegins -

Ultime Notizie dalla rete : Katie Holmes

Mediaset Play

La riservata attrice di Dawson's Creek ha annunciato il suo nuovo amore su Instagram ricondividendo il post del fidanzato. Ecco chi è il fortunato ...L’ex di Jennifer Garner e la «bond girl» di origini cubane, insieme, vanno a gonfie più che mai. Come fanno, del resto, anche Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo in love come due teenager. Dopo ...