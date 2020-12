Juventus, Pirlo: “Ronaldo ci teneva a segnare. Stiamo arrivando al livello che volevo” (Di domenica 20 dicembre 2020) La Juventus torna a far paura a tutte le pretendenti. I bianconeri strapazzano il Parma con un sonoro 4-0 e mettono nel mirino la prima posizione occupata dal Milan in classifica.caption id="attachment 1046225" align="alignnone" width="1024" Pirlo (Getty Images)/captionLE PAROLE DI PirloIl tecnico Andrea Pirlo si sofferma sulla gara del Tardini ai microfoni di DAZN: "Ronaldo era giustamente arrabbiato per l'errore dal dischetto. Abbiamo dovuto prepararci in fretta alla partita di stasera. Ci teneva a fare gol. Meglio se su azione come stasera. Sono soddisfatto, non eravamo contenti di mercoledì. Avevamo fatto una bella prestazione, ci dispiaceva per il risultato. Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino. Dovevamo recuperare anche la via del gol. Lo abbiamo fatto usando tutti i ... Leggi su itasportpress (Di domenica 20 dicembre 2020) Latorna a far paura a tutte le pretendenti. I bianconeri strapazzano il Parma con un sonoro 4-0 e mettono nel mirino la prima posizione occupata dal Milan in classifica.caption id="attachment 1046225" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreasi sofferma sulla gara del Tardini ai microfoni di DAZN: "era giustamente arrabbiato per l'errore dal dischetto. Abbiamo dovuto prepararci in fretta alla partita di stasera. Cia fare gol. Meglio se su azione come stasera. Sono soddisfatto, non eravamo contenti di mercoledì. Avevamo fatto una bella prestazione, ci dispiaceva per il risultato. Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino. Dovevamo recuperare anche la via del gol. Lo abbiamo fatto usando tutti i ...

