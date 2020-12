Juventus, Pirlo: «Ripreso il cammino. Ronaldo era arrabbiato dopo l’Atalanta» (Di domenica 20 dicembre 2020) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Parma: le sue dichiarazioni Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Parma. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 Juventus – «Questa sera dovevamo riprendere il nostro cammino, avevamo bisogno di vincere e fare dei gol con i nostri attaccanti. Sia Cristiano che Morata dovevano ritrovare la via del gol e avevamo bisogno di fare una gara di collettivo». FAVORITI PER LO SCUDETTO – «Dobbiamo essere questi, abbiamo la consapevolezza di essere entrati in questa ottica di avere lo stesso atteggiamento sia col Barcellona che col Parma. McKennie lo abbiamo scelto per le sue ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Parma: le sue dichiarazioni Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Parma. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «Questa sera dovevamo riprendere il nostro, avevamo bisogno di vincere e fare dei gol con i nostri attaccanti. Sia Cristiano che Morata dovevano ritrovare la via del gol e avevamo bisogno di fare una gara di collettivo». FAVORITI PER LO SCUDETTO – «Dobbiamo essere questi, abbiamo la consapevolezza di essere entrati in questa ottica di avere lo stesso atteggiamento sia col Barcellona che col Parma. McKennie lo abbiamo scelto per le sue ...

