Juventus, Paratici: «Dybala? Abituati alle speculazioni. Agnelli è stato chiaro» (Di sabato 19 dicembre 2020) Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato nel prepartita del match del Tardini tra bianconeri e Parma Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita del match del Tardini tra bianconeri e Parma. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 ALTI E BASSI – «Le nostre prestazioni sono in grande crescita, miglioriamo ogni partita. Con l’Atalanta che è una squadra internazionale abbiamo fatto una buona partita. Peccato per le occasioni sprecate. I punti si conteranno alla fine». FUTURO Dybala – «Il presidente è stato chiarissimo. Ogni giorno ci sono voci di mercato, siamo Abituati a queste speculazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato nel prepartita del match del Tardini tra bianconeri e Parma Fabio, direttore dell’area tecnica della, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita del match del Tardini tra bianconeri e Parma. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 ALTI E BASSI – «Le nostre prestazioni sono in grande crescita, miglioriamo ogni partita. Con l’Atalanta che è una squadra internazionale abbiamo fatto una buona partita. Peccato per le occasioni sprecate. I punti si conteranno alla fine». FUTURO– «Il presidente èchiarissimo. Ogni giorno ci sono voci di mercato, siamoa queste». Leggi su Calcionews24.com

