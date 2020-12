Juventus | Kulusevski | «Ecco a cosa penso prima delle partite»

(Di domenica 20 dicembre 2020) Dejan, esterno della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Parma: le sue dichiarazioni Dejan, esterno della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Parma. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 GOL A PARMA – «Io quando giocosempredella partita ai gol che devo fare. Nel riscaldamento ridevo perché mi sentivo bene a giocare in questo stadio». RITORNO A PARMA – «Qui ho vinto uno Scudetto con l’Atalantavera. Questo è un bellissimo stadio, ero contento di tornare a giocare qui coi miei ex compagni». Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : #ParmaJuve, oggi ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-4-1-2 con Morata e Ronaldo in avanti, Kulusevski sulla trequar… - SkySport : PARMA-JUVENTUS 0-4 Risultato finale ? ? #Kulusevski (23') ? #Ronaldo (26') ? #Ronaldo (48’) ? #Morata (85') ? ?… - Bolanet : #LiveBolanet FT: Parma 0-4 Juventus (23' Kulusevski, 26'49' Ronaldo, 86' Morata) | Possessions: 37%-63% | Shots: 11… - hbk_89 : Kulusevski ricorda vagamente il primo Zidane che arrivò a Torino, grandissimo talento ma a tratti discontinuo e ana… - jornalistavitor : RT @Corriere: La Juve travolge il Parma, trascinata da Ronaldo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Kulusevski

PARMA (ITALPRESS) – Tutto facile per la Juventus. Al Tardini l’ex Kulusevski, Cristiano Ronaldo (doppietta) e Morata firmano la vittoria esterna contro il Parma per 4-0 nell’anticipo della tredicesima ...ROMA, 19 DIC - La Juventus torna a vincere e lo fa strapazzando il Parma. Al Tardini finisce 4-0 per i bianconeri che si avvicinano all'Inter al secondo posto, ad un soffio dal Milan capolista. Avvio ...