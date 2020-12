Juventus dominante a Parma, quanti progressi: Ronaldo cancella l’errore dal dischetto (Di sabato 19 dicembre 2020) Forse la miglior Juventus dell’anno in campionato, anche se l’avversario davvero non c’è stato quest’oggi. La squadra di Pirlo vince e convince al Tardini di Parma e torna alla vittoria: è la numero sette in campionato e fronte di sei pareggi e nessuna sconfitta, è soprattutto un successo rotondo, un poker eloquente e mai in discussione, frutto di una prestazione corale di alto livello con alcuni giocatori di fatto da iscrivere all’elenco delle seconde linee che hanno invece brillato come non mai nella notte emiliana. Non è certamente tra questi Cristiano Ronaldo, che dimostra di essere un campione tout court e cancella immediatamente il brutto errore dal dischetto contro l’Atalanta con una doppietta fondamentale per regalare i tre punti a Pirlo. Dopo il più classico dei gol dell’ex segnato da Dejan ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Forse la migliordell’anno in campionato, anche se l’avversario davvero non c’è stato quest’oggi. La squadra di Pirlo vince e convince al Tardini die torna alla vittoria: è la numero sette in campionato e fronte di sei pareggi e nessuna sconfitta, è soprattutto un successo rotondo, un poker eloquente e mai in discussione, frutto di una prestazione corale di alto livello con alcuni giocatori di fatto da iscrivere all’elenco delle seconde linee che hanno invece brillato come non mai nella notte emiliana. Non è certamente tra questi Cristiano, che dimostra di essere un campione tout court eimmediatamente il brutto errore dalcontro l’Atalanta con una doppietta fondamentale per regalare i tre punti a Pirlo. Dopo il più classico dei gol dell’ex segnato da Dejan ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dominante Juventus dominante a Parma, quanti progressi: Ronaldo cancella l'errore dal dischetto Sportface.it Serie A , la Juventus travolge il Parma e sale al secondo posto, la Sampdoria vince in casa contro il Crotone, pareggio tra Fiorentina e Verona

Al Tardini i bianconeri si impongono con un netto 4-0, pareggio 1-1 di rigore tra Fiorentina e Verona, la Sampdoria ritrova i 3 punti a Marassi con un secco 3-1 ai calabresi, che restano ultimi in cla ...

Juve, Buffon: «Peccato per il pari con la Lazio, avevamo dominato»

Il portiere della Juventus Buffon ha parlato a DAZN dopo Parma-Juve tornando sulla sfida con la Lazio. «Il verdetto del campo con la Lazio non è stato equo, l’esito non ha rispecchiato l’andamento del ...

Al Tardini i bianconeri si impongono con un netto 4-0, pareggio 1-1 di rigore tra Fiorentina e Verona, la Sampdoria ritrova i 3 punti a Marassi con un secco 3-1 ai calabresi, che restano ultimi in cla ...Il portiere della Juventus Buffon ha parlato a DAZN dopo Parma-Juve tornando sulla sfida con la Lazio. «Il verdetto del campo con la Lazio non è stato equo, l'esito non ha rispecchiato l'andamento del ...