Juve | Suarez sentito dai pm di Perugia per l' esame farsa di italiano

Luis Suarez è stato sentito dai Pm di Perugia che indagano sul suo esame di italiano all'Università per Stranieri di Perugia per ottenere la cittadinanza. Il calciatore è stato ascoltato in ...

