Jake Gyllenhaal | 40 anni in 10 ruoli iconici

(Di sabato 19 dicembre 2020) Buon compleanno a Jake Gyllenhaal. Il sexy e versatile attore festeggia i suoi primi 40 anni come una delle star più amate di Hollywood. Cresciuto in una famiglia profondamente inserita nel mondo del cinema (il padre Stephen Gyllenhaal è regista, la madre Naomi Foner è sceneggiatrice e sua sorella maggiore è l’attrice Maggie Gyllenhaal), s’impone 21enne nel ruolo di Donnie Darko il cult visionario di Richard Kelly. Nel corso della sua sfolgorante carriera, si è cimentato nei volti più sfaccettati ottenendo il plauso dalla critica e premi prestigiosi (tra cui la nomination all’Oscar) come il BAFTA al miglior attore non protagonista grazie all’indimenticabile Jack Twist, il rodeo cowboy gay ne I segreti di Brokeback Mountain (2005) al fianco di Heath Ledger.