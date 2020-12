Italia Zona Rossa: supermercati, farmacie e parrucchieri aperti (Di sabato 19 dicembre 2020) Nei giorni in cui l’Italia sarà Zona Rossa, e dunque il 24, 25, 26 e 27 dicembre e il 31, l’1, il 2, il 5 e il 6 gennaio, saranno in vigore tutte le misure previste per questo colore. Dunque, saranno chiusi i “centri estetici, bar e ristoranti (ma saranno consentite le consegne a domicilio senza restrizioni e asporto fino alle 22), e resteranno invece aperti supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri”. Saranno consentiti gli spostamenti solo in caso di motivi di lavoro, necessità e salute, ma anche l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella sportiva se in forma individuale. L’Italia sarà invece Zona arancione per 4 giorni (28, 29, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Nei giorni in cui l’sarà, e dunque il 24, 25, 26 e 27 dicembre e il 31, l’1, il 2, il 5 e il 6 gennaio, saranno in vigore tutte le misure previste per questo colore. Dunque, saranno chiusi i “centri estetici, bar e ristoranti (ma saranno consentite le consegne a domicilio senza restrizioni e asporto fino alle 22), e resteranno invece, negozi di alimentari, di prima necessità,e parae barbieri”. Saranno consentiti gli spostamenti solo in caso di motivi di lavoro, necessità e salute, ma anche l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella sportiva se in forma individuale. L’sarà invecearancione per 4 giorni (28, 29, ...

