Italia rossa e arancione, ecco cosa si potrà fare (e cosa no) fino al 6 gennaio (Di sabato 19 dicembre 2020) Ma cosa si potrà fare e cosa no? Per rispondere ai tanti dubbi legati al nuovo Decreto, pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale , è stata aggiornata la lista delle Faq , le principali domande e ... Leggi su ilfriuli (Di sabato 19 dicembre 2020) Masino? Per rispondere ai tanti dubbi legati al nuovo Decreto, pubblicato nella notte in Gazzetta Ufficiale , è stata aggiornata la lista delle Faq , le principali domande e ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia rossa Natale, il Cdm vara la nuova stretta. Conte: 'Decisione sofferta, Italia rossa dal 24 al 6' Agenzia ANSA Natale, Italia zona rossa. Antonelli (Cts): “Misure necessarie perché la terza ondata è facilmente prevedibile”

Al decreto che ha stabilito i giorni di zona arancione e rossa l’esecutivo è giunto dopo aver ascoltato ... esistenza di un piano di distribuzione dei vaccini anti-Covid: “In Italia c’è – dice ...

Natale e feste, fino alla Befana: cosa si può fare e cosa è vietato

Quando è prevista la zona rossa? Ci si può muovere? L’intero paese sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Di conseguenza: 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1,2,3,5 e ...

