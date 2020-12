Italia prima al mondo per morti da Covid. La classifica mondiale completa della Johns Hopkins University (Di sabato 19 dicembre 2020) Ricordate il Modello Italia per come il governo ha affrontato l’emergenza Covid 19? Cancellatelo. Hanno scherzato. Anche se con quasi 70mila morti non c’è niente da scherzare. Secondo la Johns Hopkins University, fra i 20 Paesi più colpiti dal Covid in termini di contagi, il nostro Paese è quello che ha un tasso maggiore di morti in rapporto alla popolazione. Il conteggio della Johns Hopkins University è infatti confermato incrociando anche i dati degli altri istituti come Worldometers e dall’Oms. Secondo i numeri dell’ateneo americano, in Italia ci sono 112,35 morti di Covid ogni 100 mila abitanti. Segue la Spagna con 104,71. Qundi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 dicembre 2020) Ricordate il Modelloper come il governo ha affrontato l’emergenza19? Cancellatelo. Hanno scherzato. Anche se con quasi 70milanon c’è niente da scherzare. Secondo la, fra i 20 Paesi più colpiti dalin termini di contagi, il nostro Paese è quello che ha un tasso maggiore diin rapporto alla popolazione. Il conteggioè infatti confermato incrociando anche i dati degli altri istituti come Worldometers e dall’Oms. Secondo i numeri dell’ateneo americano, inci sono 112,35diogni 100 mila abitanti. Segue la Spagna con 104,71. Qundi ...

