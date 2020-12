Italia prima al mondo per morti da Coronavirus ogni 100mila abitanti (Di sabato 19 dicembre 2020) Ci sono primati che nessuno vorrebbe mai ottenere. Come quello che vede l’Italia attualmente al primo posto nel mondo per mortalità da coronavirus ogni 100mila abitanti. A confermarlo sono i dati riportati da La Repubblica e rilevati dalla Johns Hopkins University, impegnata in un monitoraggio continuo dell’andamento della pandemia. Leggi su vanityfair (Di sabato 19 dicembre 2020) Ci sono primati che nessuno vorrebbe mai ottenere. Come quello che vede l’Italia attualmente al primo posto nel mondo per mortalità da coronavirus ogni 100mila abitanti. A confermarlo sono i dati riportati da La Repubblica e rilevati dalla Johns Hopkins University, impegnata in un monitoraggio continuo dell’andamento della pandemia.

Adnkronos : 'Italia prima al mondo per morti #Covid ogni 100mila abitanti' - MEF_GOV : Un'emissione speciale per celebrare la prima volta dell’Italia alla guida del @g20org: una moneta realizzata da… - carlaruocco1 : “La Lombardia è il motore del Paese quindi se si ammala un lombardo vale di più di una persona di un'altra parte d'… - qui_finanza : Covid, V-day: quando partono i vaccini in Italia e in Europa I maggiori Paesi europei hanno fissato una data comune… - rinocimini : RT @LFootball_: ?? In Italia una delle più brave calciatrici riceve un riconoscimento speciale a livello mondiale; qualcosa per cui essere o… -