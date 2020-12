Italia in zona rossa da Natale all'Epifania, arancione nei feriali. Deroghe per due ospiti (Di sabato 19 dicembre 2020) E' in vigore da oggi il decreto anti-Covid per le feste natalizie: sarà possibile ricevere in casa non più di due persone - parenti o amici - esclusi dal calcolo i minori di 14 anni. Consentiti gli ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) E' in vigore da oggi il decreto anti-Covid per le feste natalizie: sarà possibile ricevere in casa non più di due persone - parenti o amici - esclusi dal calcolo i minori di 14 anni. Consentiti gli ...

