"Io e i miei ragazzi mentre ascoltavamo la conferenza stampa". Sfregio a Conte, cosa pubblica la Merlino | Guarda (Di sabato 19 dicembre 2020) A sbeffeggiare Giuseppe Conte anche Myrta Merlino. La conduttrice di La7, di fronte all'ennesima conferenza stampa del premier, non può che reagire con un cinguettio: "Io e i miei ragazzi mentre ascoltavamo le ultime di Conte: Solo io ho avuto l'impressione di una certa...confusione?". Un sentimento comune, tanto che sono in molti a commentare quanto stava accadendo in occasione della presentazione del nuovo Dpcm. "Conte non è un uomo solo al comando, non ha la forza politica per poter decidere nulla, e tirato per la giacchetta da chiunque, purtroppo questo succede quando il premier non passa dalle forche caudine, ovvero eletto e supportato da una forza politica... Il dopo Conte... Draghi?", si chiede ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) A sbeffeggiare Giuseppeanche Myrta. La conduttrice di La7, di fronte all'ennesimadel premier, non può che reagire con un cinguettio: "Io e ile ultime di: Solo io ho avuto l'impressione di una certa...confusione?". Un sentimento comune, tanto che sono in molti a commentare quanto stava accadendo in occasione della presentazione del nuovo Dpcm. "non è un uomo solo al comando, non ha la forza politica per poter decidere nulla, e tirato per la giacchetta da chiunque, purtroppo questo succede quando il premier non passa dalle forche caudine, ovvero eletto e supportato da una forza politica... Il dopo... Draghi?", si chiede ...

