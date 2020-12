Inzaghi dribbla il turnover e rivela cosa ha detto a Lapadula | “Gioca chi sta meglio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Domani alle 15 il suo Benevento ospiterà il Genoa in un delicato confronto per la salvezza. Filippoha presentato il match con i liguri parlando della condizione della sua squadra, dei singoli e delle difficoltà che potrebbe riservare il prossimo impegno: Moncini – Lo abbiamo recuperato in extremis, si è allenato oggi con la squadra. Sta bene ma viene da qualche settimana di inattività. E’ pronto per un quarto d’ora o venti minuti Centrocampo – Abbiamo diverse soluzioni, potremmo opporci anche con due mediani a una squadra checol 4-4-2 come il Genoa. Se giocheremo col vertice basso invece Schiattarella sarà sostituito da Ionita.– In questo momento penso solo a farre chi sta. Non vedotori stanchi, forse ...