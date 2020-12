Inter-Spezia, Italiano: “In Serie A, gare aperte se non dai il colpo del KO. Nerazzurri top club d’Europa. Ecco cosa ci servirà” (Di sabato 19 dicembre 2020) Conferenza della vigilia per il tecnico ex Trapani.Prima della trasferta di Milano per la gara in programma contro l’Inter, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha commentato il momento della sua squadra, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, in vista del match di San Siro.VIDEO Vibonese-Palermo, Boscaglia alla vigilia: la conferenza stampa integrale del tecnico rosaneroDi seguito le dichiarazioni del tecnico italo-tedesco."Fino a quando non dai il colpo del k.o. all’avversario, in Serie A, le partite non sono mai finite". Contro il Bologna, era una partita indirizzata sul nostro binario, più volte siamo andati vicini al terzo gol, ma comunque ho visto che i miei ragazzi hanno dato tutto. Domani servirà una prestazione di sacrificio, avremo di fronte una della ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Conferenza della vigilia per il tecnico ex Trapani.Prima della trasferta di Milano per la gara in programma contro l’, il tecnico dello, Vincenzo, ha commentato il momento della sua squadra, durante la consueta conferenza stampa della vigilia, in vista del match di San Siro.VIDEO Vibonese-Palermo, Boscaglia alla vigilia: la conferenza stampa integrale del tecnico rosaneroDi seguito le dichiarazioni del tecnico italo-tedesco."Fino a quando non dai ildel k.o. all’avversario, inA, le partite non sono mai finite". Contro il Bologna, era una partita indirizzata sul nostro binario, più volte siamo andati vicini al terzo gol, ma comunque ho visto che i miei ragazzi hanno dato tutto. Domaniuna prestazione di sacrificio, avremo di fronte una della ...

