Inter-Spezia, Italiano in conferenza stampa: “Servirà partita da squadra” (Di sabato 19 dicembre 2020) Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Spezia Giornata di vigilia per lo Spezia di Vincenzo Italiano che domani affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella tredicesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei bianchi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Calo di concentrazione nei minuti finali contro il Bologna?Penso che questa sia un qualcosa che soprattutto in questa categoria accade spesso. Tante squadre ribaltano la situazione. Finché non riesci a dare il colpo del ko all’avversario in questa categoria non è mai finita. Noi all’86’ in tre-quattro situazioni dove potevamo ... Leggi su intermagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Vincenzoinalla vigilia diGiornata di vigilia per lodi Vincenzoche domani affronterà l’allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella tredicesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei bianchi ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-. Ecco le sue parole. Calo di concentrazione nei minuti finali contro il Bologna?Penso che questa sia un qualcosa che soprattutto in questa categoria accade spesso. Tante squadre ribaltano la situazione. Finché non riesci a dare il colpo del ko all’avversario in questa categoria non è mai finita. Noi all’86’ in tre-quattro situazioni dove potevamo ...

