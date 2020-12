Infortuni a personale della scuola e alunni: scarica il modello della circolare (Di sabato 19 dicembre 2020) Tra i tanti fenomeni che, giornalmente, caratterizzano la vita delle nostre scuole, abbiamo gli Infortuni sul lavoro. Sia essi colpiscano i docenti e il personale ATA, sia che abbiano protagonista i nostri alunni. Cosa fare, come comportarmi, quali tempi osservare. Lo vedremo in una serie di articoli dedicati al fenomeno. Ci lasceremo accompagnare dalla stessa Inail e dalla normativa italiana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 dicembre 2020) Tra i tanti fenomeni che, giornalmente, caratterizzano la vita delle nostre scuole, abbiamo glisul lavoro. Sia essi colpiscano i docenti e ilATA, sia che abbiano protagonista i nostri. Cosa fare, come comportarmi, quali tempi osservare. Lo vedremo in una serie di articoli dedicati al fenomeno. Ci lasceremo accompagnare dalla stessa Inail e dalla normativa italiana. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni personale Novità 2021 Assicurazione a tutela degli infortuni domestici SuperAbile Cesana: infortunio sul lavoro nel 2019. Multa da 15mila euro

Ha patteggiato la pena il titolare della Stamperia Brenna & C Srl, con sede a Cesana Brianza: l'uomo - A.B. le sue iniziali - doveva rispondere del reato di lesioni personali colpose ... norme sulla ...

Incidenti sul lavoro: Mcl Toscana, “pandemia non può far dimenticare il loro tragico ripetersi”

"Il dramma della pandemia e il bollettino quotidiano dei positivi e dei tanti decessi non possono far dimenticare il tragico ripetersi di incidenti mortali sul lavoro, l'ultimo in ordine di tempo in u ...

