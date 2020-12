Infermiera vaccinata sviene, due bufale in Italia: il Chi Memorial chiarisce su Tiffany Dover (Di sabato 19 dicembre 2020) Infermiera vaccinata sviene negli Stati Uniti. Ai no vax probabilmente poteva non sembrare vera tanta grazia, con un contenuto da far girare immediatamente per evidenziare le lacune del prodotto Pfizer contro il Covid, ma dal Chi Memorial sono arrivati subito dopo alcuni chiarimenti su Tiffany Dover e la sua storia. Insomma, mentre da un lato il New York Times si è trovato costretto a smentire che lo stesso vaccino contenga un microchip, come riportato ieri sera sul tardi, allo stesso tempo bisogna chiarire quest’altra vicenda. Infermiera vaccinata sviene: importanti precisazioni dal Chi Memorial su Tiffany Dover Una precisazione cruciale dietro i soliti titoli ... Leggi su bufale (Di sabato 19 dicembre 2020)negli Stati Uniti. Ai no vax probabilmente poteva non sembrare vera tanta grazia, con un contenuto da far girare immediatamente per evidenziare le lacune del prodotto Pfizer contro il Covid, ma dal Chisono arrivati subito dopo alcuni chiarimenti sue la sua storia. Insomma, mentre da un lato il New York Times si è trovato costretto a smentire che lo stesso vaccino contenga un microchip, come riportato ieri sera sul tardi, allo stesso tempo bisogna chiarire quest’altra vicenda.: importanti precisazioni dal ChisuUna precisazione cruciale dietro i soliti titoli ...

