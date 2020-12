Infarto letale stronca Debora a soli 45 anni (Di sabato 19 dicembre 2020) Debora Berto, residente a Torre di Mosto (Venezia), donna di 45 anni, moglie e madre, muore accasciandosi sul tavolo di casa sua. Un Infarto letale stronca la vita della donna che, pochi giorni prima, lamentava un forte dolore al braccio sinistro. Infarto letale stronca la vita di Debora La morte è avvenuta mercoledì 13 Dicembre, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020)Berto, residente a Torre di Mosto (Venezia), donna di 45, moglie e madre, muore accasciandosi sul tavolo di casa sua. Unla vita della donna che, pochi giorni prima, lamentava un forte dolore al braccio sinistro.la vita diLa morte è avvenuta mercoledì 13 Dicembre, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Infarto letale Infarto letale stronca Debora a soli 45 anni MeteoWeek La pandemia fa strage di giovani negli USA: luglio 2020 il più letale di sempre tra i 25 e i 44 anni

Il mese di luglio 2020, ad esempio, per i giovani adulti potrebbe essere stato quello più letale in assoluto nella ... per altre condizioni (i morti per infarto sono addirittura triplicati ...

Uniti nell’amore fino alla fine, sposi muoiono in poche ore

Renzo Allegrini, di Capannori, viveva con la moglie Liana Carmassi a Massarosa. È deceduto dopo la caduta da un ulivo. Lei ha avuto un infarto nel sapere la notizia ...

