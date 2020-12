Incentivi auto - Bonus 2021 compresi tra 3.500 e 10.000 euro (Di sabato 19 dicembre 2020) Confermato l'arrivo di nuovi Incentivi all'acquisto di auto nel 2021. Lo specifico emendamento al disegno di legge bilancio 2021 è stato approvato in commissione Bilancio alla Camera e conferma le indiscrezioni anticipate da Quattroruote mercoledì scorso. Per l'auto 370 milioni. Per la nuova tornata di Incentivi, dunque, saranno disponibili 420 milioni di euro così suddivisi: 120 milioni di extraBonus (cioè in aggiunta al vecchio EcoBonus rifinanziato la scorsa estate con 200 milioni di euro per il 2021) sulle le auto con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 250 milioni per le vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km e 50 milioni sui veicoli commerciali leggeri. La soglia massima ... Leggi su quattroruote (Di sabato 19 dicembre 2020) Confermato l'arrivo di nuoviall'acquisto dinel. Lo specifico emendamento al disegno di legge bilancioè stato approvato in commissione Bilancio alla Camera e conferma le indiscrezioni anticipate da Quattroruote mercoledì scorso. Per l'370 milioni. Per la nuova tornata di, dunque, saranno disponibili 420 milioni dicosì suddivisi: 120 milioni di extra(cioè in aggiunta al vecchio Ecorifinanziato la scorsa estate con 200 milioni diper il) sulle lecon emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 250 milioni per le vetture con emissioni comprese tra 61 e 135 g/km e 50 milioni sui veicoli commerciali leggeri. La soglia massima ...

