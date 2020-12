Incendio nell’ospedale Covid | morti otto pazienti ricoverati in terapia intensiva

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020) Sono almenole persone che hanno perso la vita a causa di unscoppiato nel reparto didi un ospedale privato dove erano-19. A causare l’è stata una macchina per l’ossigenousata appunto per curare chi ha contratto il coronavirus, come si legge in una nota diffusa dall’università. L’ufficio del governatore di Gaziantep ha spiegato che altre 11 persone ricoverate nel reparto dove si è verificato l’sono state trasferite in ospedali vicini. L’esplosione del respiratore polmonare è avvenutadell’Università Sanko, secondo quanto riportato dall’agenzia turca Anadolu.Sul luogo dell’incidente sono accorsi ...