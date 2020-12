In Italia 111,23 decessi ogni 100 mila abitanti: è primato mondiale (Di sabato 19 dicembre 2020) Triste primato per il Bel Paese: l’Italia è prima al mondo per il numero di morti per Covid-19 rispetto agli abitanti. A rivelarlo è una ricerca della Johns Hopkins University, secondo la quale in Italia si registrano 111,23 decessi ogni 100 mila abitanti. Seguono Spagna (104,39), Gran Bretagna (99,59) e Stati Uniti (94,97). Secondo i dati raccolti dall’ateneo americano, che fin dall’inizio della pandemia è considerato fra i più completi collettori delle informazioni ufficiali dei Paesi, l’Italia sarebbe invece terza al mondo per il tasso di mortalità rispetto ai contagiati da Covid (3,5%), dietro Iran (4,7%) e Messico (9%). Al quarto posto il Regno Unito (3,4%), seguito da Indonesia (3%) e Spagna (2,7%). Stando al report, nel mondo i ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Tristeper il Bel Paese: l’è prima al mondo per il numero di morti per Covid-19 rispetto agli. A rivelarlo è una ricerca della Johns Hopkins University, secondo la quale insi registrano 111,23100. Seguono Spagna (104,39), Gran Bretagna (99,59) e Stati Uniti (94,97). Secondo i dati raccolti dall’ateneo americano, che fin dall’inizio della pandemia è considerato fra i più completi collettori delle informazioni ufficiali dei Paesi, l’sarebbe invece terza al mondo per il tasso di mortalità rispetto ai contagiati da Covid (3,5%), dietro Iran (4,7%) e Messico (9%). Al quarto posto il Regno Unito (3,4%), seguito da Indonesia (3%) e Spagna (2,7%). Stando al report, nel mondo i ...

