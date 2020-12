In Danimarca, la nuova “legge sul consenso” ridefinisce il concetto di stupro (Di sabato 19 dicembre 2020) In Danimarca si può parlare di stupro se prima di un rapporto sessuale una delle due parti non ha dato il consenso e quel rapporto viene comunque consumato. Lo prevede la nuova “legge sul consenso” che entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. La legge è stata approvata il 17 dicembre dal Folketing, il Parlamento unicamerale danese, con 96 voti a favore e nessun contrario. Dal punto di vista normativo, per la Danimarca, si tratta di una rivoluzione nel campo della violenza sessuale. Se infatti prima erano considerati stupri solo i rapporti in cui ci fossero state minacce, violenza o costrizione, ora le cose cambieranno. «Oggi la politica ha davvero un senso», ha detto Kristian Hegaard, portavoce per la giustizia del partito social-liberale ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Insi può parlare dise prima di un rapporto sessuale una delle due parti non ha dato ile quel rapporto viene comunque consumato. Lo prevede lasul” che entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. Laè stata approvata il 17 dicembre dal Folketing, il Parlamento unicamerale danese, con 96 voti a favore e nessun contrario. Dal punto di vista normativo, per la, si tratta di una rivoluzione nel campo della violenza sessuale. Se infatti prima erano considerati stupri solo i rapporti in cui ci fossero state minacce, violenza o costrizione, ora le cose cambieranno. «Oggi la politica ha davvero un senso», ha detto Kristian Hegaard, portavoce per la giustizia del partito social-liberale ...

