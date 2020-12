In Armenia marcia in memoria vittime Nagorno-Karabakh (Di sabato 19 dicembre 2020) EREVAN, 19 DIC - Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha guidato una marcia in memoria dei morti nelle sei settimane di guerra con l'Azerbaigian per la regione caucasica del Nagorno-Karabakh, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 19 dicembre 2020) EREVAN, 19 DIC - Il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, ha guidato unaindei morti nelle sei settimane di guerra con l'Azerbaigian per la regione caucasica del, ...

Resta alta la tensione tra Ankara e Teheran per il Nagorno Karabakh e le province azere in Iran

Lo avevamo scritto qui su Atlantico Quotidiano qualche settimana fa: nonostante il conflitto si fosse fermato, la questione del Nagorno Karabakh avrebbe continuato a dividere i contendenti. Non solo a ...

