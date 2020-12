In Afghanistan almeno 15 persone sono morte in un’esplosione (Di sabato 19 dicembre 2020) Venerdì almeno 15 persone, di cui 11 minorenni, sono morte per un’esplosione in una cittadina dell’Afghanistan centrale, nella regione di Ghazni. almeno altre 20 persone sono state ferite. L’esplosione è avvenuta vicino a una casa dov’era in corso una cerimonia Leggi su ilpost (Di sabato 19 dicembre 2020) Venerdì15, di cui 11 minorenni,perin una cittadina dell’centrale, nella regione di Ghazni.altre 20state ferite. L’esplosione è avvenuta vicino a una casa dov’era in corso una cerimonia

