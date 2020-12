Iliad | 5G gratis per tutti L’offerta sarà disponibile anche in Italia

(Di sabato 19 dicembre 2020)ha permesso ai suoi clienti francesi di usufruire gratuitamente del 5G. Politica che potrebbe essere estesain5GGrosse novità per i clientini che vorranno utilizzare il 5G sui propri telefoni a prezzi contenuti. La notizia viene dai nostri “cugini” francesi che a partire dal 15 dicembre potranno usufruire gratuitamente della rete cellulare ultraveloce senza pagare costi aggiuntivi. Spieghiamo meglio: Free Mobile, società di telefonia e comunicazioni che gestisce vari gruppi tra cui, ha esteso al pubblico francese la possibilità di utilizzare il 5G a coloro che hanno già attiva un’offerta con traffico dati illimitato. Per ottenere l’accesso alla rete 5G, i già clienti dovranno soltanto attivare il servizio 5G online, nella propria area clienti., 5G ...

Iliad e la convenienza dei prezzi low cost. Gli utenti che scelgono queste offerte però avranno anche tre servizi completamente gratis ...Iliad, sorpresa per i clienti: 4 Giga per il roaming. In linea con gli altri operatori, anche Iliad deve garantire Giga gratuiti per la connessione di rete nell’area… Leggi ...