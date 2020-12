Ilary Blasi, L’isola dei Famosi a rischio? Maurizio Costanzo ha la soluzione (Di sabato 19 dicembre 2020) Ilary Blasi condurrà L’isola dei Famosi, ma alcune voci sostengono che il programma sia a rischio. Maurizio Costanzo ha le idee chiare a riguardo. Ilary Blasi, Fonte foto: Instagram (@IlaryBlasi)Ilary Blasi manca un po’ dalla tv, di lei si sono perse un po’ le tracce sul piccolo schermo. L’ultimo programma condotto dalla moglie di Francesco Totti è stato Eurogames, che non ha avuto grandissimo successo. A tal proposito, è intervenuto Maurizio Costanzo che all’interno della rivista Nuovo cura una rubrica in cui commenta il medium della televisione e i suoi personaggi più importanti. Il giornalista ha manifestato ... Leggi su chenews (Di sabato 19 dicembre 2020)condurràdei, ma alcune voci sostengono che il programma sia aha le idee chiare a riguardo., Fonte foto: Instagram (@manca un po’ dalla tv, di lei si sono perse un po’ le tracce sul piccolo schermo. L’ultimo programma condotto dalla moglie di Francesco Totti è stato Eurogames, che non ha avuto grandissimo successo. A tal proposito, è intervenutoche all’interno della rivista Nuovo cura una rubrica in cui commenta il medium della televisione e i suoi personaggi più importanti. Il giornalista ha manifestato ...

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - __Giada : E poi fa tanto la morale. Ilary Blasi, è il momento di tornare #GFvip - 1escopata : #GFvip Prime mie considerazioni non richieste sulle new entry: CARLOTTA: mini Ilary Blasi, amo CECILIA: ADOVO ANDR… - Tania44089466 : @lontanissimo_ Grande fratello sempre finito in questo orario indipendentemente da conduttore Vediamo al isola di… - browniemiaa : RT @lontanissimo_: Ilary Blasi a quest’ora sarebbe già sotto le coperte alla terza ora di sonno ci vogliamo muovere??? #gfvip -